Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye’de araba ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan periyodunda 2019’un tıpkı devrine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Yalnızca araba satışlarına bakıldığında, bu yılın birinci 4 ayında 2019’un tıpkı devrine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

PAZAR NİSAN AYINDA AZALDI

Nisan ayına bakıldığında, araba ve hafif ticari araç pazarı 2019’un tıpkı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda araba satışları bir önceki yılın tıpkı dönemine göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı. Yalnızca araba pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.

115 ADET ELEKTRİKLİ VE 3 BİN 832 ADET HİBRİT ARABA SATILDI

2020 yılı nisan ayı ahir 1600cc altındaki araba satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralığındaki araba satışları yüzde 8,3 ve 2000cc üstü araba satışları da 33,6 geriledi.

Araba pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli araba satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 behre, dizel araba satışları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 hak, otogazlı araba satışları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 hak aldı.

Ayrıyeten, nisan ahir 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit araba satışı gerçekleşti.

EN ÇOK YENIDEN SEDAN TERCİH EDİLDİ

Nisan ahir araba pazarının yüzde 83,4’ünü vergi orantıları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti arabalar 73 bin 779 adetle yüzde 60,7, B segmenti arabalar de 27 bin 50 adetle yüzde 22,3 hisse aldı.

Kasa tiplerine nazaran değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 hisseyle yeniden sedan arabalar oldu.

Sedan arabaları, yüzde 29,7 hak ve 36 bin 129 adet satış ile SUV, yüzde 21,5 hisse ve 26 bin 154 adet satış ile Hatchback arabalar takip etti.

Laf konusu periyotta hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,1 hisseyle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 hakla 2. sırada yan aldı. Bunları, yüzde 6,8’le pick-up ve yüzde 6,5’le de minibüs takip etti.