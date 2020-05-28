Nissan tarafından, 2019 yılı mali sonuçlar ve yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası orta vadeli planlara ait online basın içtiması düzenlendi. Toplantıda, Nissan’ın 2019 mali yılını 671,2 milyar yen net zararla kapattığı belirtilirken, 2023 mali yılının sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve karlılık elde etmek için dört yıllık bir plan da duyuruldu.

“BARCELONA FABRİKASINI KAPATMA KARARINI ÇOK GÜÇLÜKLE ALDIK”

Içtimada konuşan Nissan Üst Başkanı (CEO) Makoto Uchida, şirketin açıkladığı dönüşüm planının, ölçüsüz satış genişlemesi konumuna istikrarlı bir büyüme sağlamayı amaçladığını lisana getirdi.

Uchida, “Mali disiplini korurken ve karlılık elde etmek için ünite başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız. Bu, ‘Nissan-ness’ olarak nitelendirilen yeni bir devir için tanımlanan bir kültürün restorasyonuyla örtüşüyor.” diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok sıkıntı aldıklarını belirten Uchida, Nissan’ın İngiltere Sunderland’deki tesisinin açık kalacağını belirterek, “Batı Avrupa’da Sunderland’deki İngiltere tesisimizde temel modellerimizin üretimini sürdüreceğiz ve verimliliği artıracağız.” dedi.

4 YILLIK PLANIN DETAYLARI

Öte yandan içtimada verilen haberlere nazaran, maliyet rasyonalizasyonu ve iş optimizasyonunu içeren dört yıllık planın bir modülü olarak şirket, yapısal ıslahatların yanı sıra karsız operasyonları ve muhtaçlık ziyadesi tesisleri yine ayarlayarak işini dönüştürmek için kararlı adımlar atacak.

Nissan, üretim kapasitesini, global eser yelpazesini ve harcamalarını rasyonelleştirerek sabit maliyetleri azaltacak ve sağlam bir güzelleşme ve sürdürülebilir büyüme sağlaması beklenen iş ortamlarına öncelik verecek ve yatırım yapacak. Şirket bu planı uygulayarak 2023 mali yılı sonuna kadar, Çin’deki yüzde 50 pay senedi ortak teşebbüsünden oransal ekler dahil, yüzde 5 işletme kar marjı ve yüzde 6 sürdürülebilir global pazar behresi elde etmeyi hedefliyor.

Dört yıllık plan, devam eden kültürel dönüşümün yanı sıra Nissan’ın yenilikçilik, personellik, müşteri odaklılık ve kalite konusundaki itibarını temel alan iki stratejik meydana odaklanıyor. Bu iki alan; rasyonalizasyon ve temel pazarlara ve temel eserlere öncelik vermek olarak belirlendi.

Bu kapsamda tekrar yapılanma, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma konusunda sağlam fiiller planlanıyor.

GÜNEY KORE’DEN ÇEKİLİYOR, RUSYA’DAKİ DATSUN İŞİ SONA ERİYOR

Nissan, dönüşüm kapsamında Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmeyi, İspanya Barcelona’daki tesisisin yanı sıra Endonezya’daki üretim tesisi kapatmayı ve Güneydoğu Asya Devletleri Birliği’nde (ASEAN) tek üretim üssü olarak Tayland tesisine ağırlaşmayı hedefliyor.

Güney Kore pazarından da çıkacaklarını açıklayan şirket başkaca Rusya’daki Datsun markasını geri çekeceklerini ve ASEAN üzere birtakım pazardaki operasyonları bir sisteme sokmayı planlıyor.

GELECEK 18 AYDA 12 MODEL TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıyeten Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki ana operasyonlara odaklanacak olan şirket, Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa’daki işini, müsait operasyonel seviyede tutmak için İttifak varlıklarından yararlanmayı planlıyor.

Gelişmiş C ve D segmenti araçlara, elektrikli araçlara, spor arabalar dahil olmak üzere global çekirdek model segmentlerine odaklanacak olan şirket, gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirecek.