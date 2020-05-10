Yerküre iktisadını tehdit eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, küresel otomotiv dalını de olumsuz etkiledi.

Salgının akabinde global piyasalarda yaşanan talep düşüşünden etkilenen Japon araba üreticisi Mazda Motor’un 2.8 milyar dolarlık kredi için bankalarla görüştüğü öğrenildi. Mart sonundan bu yana Japonya ve yurt dışındaki üretim hatlarını muvakkat olarak durduran şirketin, finansman arayışı için hükümete bağlı Japonya Kalkınma Bankası ve Sumitomo Mitsui Bankacılık Kümesi ile görüşmelere başladığı belirtildi.

An itibariyle finansal eza yaşamadığı kaydedilen Mazda Motor’un salgının uzun vadeli muhtemel tesirlerine karşı fon arayışında olduğu kestirim ediliyor.

Japon basınına nazaran Toyota Motor’un da yaklaşık 9.3 milyar dolarlık kredi limiti için bankaların kapısını çaldığı öğrenilirken, gayrı Japon otomotiv devleri Nissan Motor ve Mitsubishi’nin de finansman arayışında olduğu belirtiliyor.