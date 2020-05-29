İngiltere’de nisan ayında otomotiv üretimi yüzde 99,7 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de otomotiv şirketlerinin corona virüs (Covid – 19) salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla nisan ayında araba üretiminin, bir evvelki yılın tıpkı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığı bildirildi.

SMMT açıklamasında, İngiltere’de nisan ayında yalnızca yekun 197 araç üretildiği, böylelikle 2. Yerküre Savaşı’ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.

İngiltere’de nisan ayı itibarıyla yıllık bazda ise yekun araba üretimi yüzde 27,6 azalarak yekun 319 bin 449’a geriledi.

Açıklamada, İngiliz otomotiv şirketlerinin nisan ayında salgınla savaşta sıhhat işçisinin kullanması için 700 bin ferdî gözetici ekipman üretimi yaptığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine nokta verilen SMMT Üst Başkanı Mike Hawes, “Araç üretiminin nisan ayında külliyen rafa kalmasının akabinde, doneler şaşırtıcı değil. Ama tekrar de bu doneler sanayimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli” Sözlerini kullandı.

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