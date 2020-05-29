Türkiye’de ocak-nisan periyodunda 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylelikle bu periyotta trafikteki yekun taşıt sayısı 243 bin 782 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna nazaran, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı yekun taşıt sayısı, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 1,69 artarak 23 milyon 8 bin 927’den 23 milyon 398 bin 837’ye yükseldi.

YARIDAN ZIYADESI ARABA

Bu araçların yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü şahsi emelli taşıtlar oluşturdu.

NİSAN DONELERI

Nisanda trafiğe kaydı yapılan yekun taşıt sayısı 40 bin 171 oldu. Bu taşıtlar arasında araba yüzde 48,9 ile birinci sırada taraf aldı. Arabası yüzde 28,3 ile motosiklet, yüzde 11,1 ile kamyonet, yüzde 7,4 ile traktör, yüzde 2,6 ile kamyon, yüzde 0,9 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile kişisel gayeli taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir evvelki aya nazaran yüzde 44,3 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 54,9, arabada yüzde 54,6, kamyonette yüzde 54,1, otobüste yüzde 50,1, traktörde yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, kişisel hedefli taşıtlarda yüzde 24,1 ve motosiklette yüzde 5,4 oldu.

NİSAN’DA GEÇEN YILA NAZARAN YÜZDE 26 AZALIŞ

Nisanda geçen yılın birebir ayına nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 26,1 azalış görüldü. Bu azalış kişisel gayeli taşıtlarda yüzde 65,3, arabada yüzde 34,3, kamyonette yüzde 28, motosiklette yüzde 17,4, otobüste yüzde 15,9, minibüste yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti. Traktörde yüzde 19,1 ve kamyonda yüzde 5,3 artış kaydedildi.

Ocak-nisan devrinde 259 bin 918 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 16 bin 136 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylelikle bu periyotta trafikteki yekun taşıt sayısında 243 bin 782 artış görüldü.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Nisanda devri yapılan yekun 348 bin 678 taşıtın yüzde 66,5’ini araba, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 7,5’ini motosiklet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini hususî emelli taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 19 bin 660 arabanın yüzde 13,3’ü Fiat, yüzde 11,8’i Volkswagen, yüzde 9,9’u Renault, yüzde 9,4’ü Peugeot, yüzde 8’i Opel, yüzde 6,9’u Ford, yüzde 4,8’i BMW, yüzde 4,5’i Mercedes-Benz, yüzde 4’ü Citroen, yüzde 3,7’si Dacia, yüzde 3,5’i Hyundai, yüzde 3,1’i Audi, yüzde 2,4’ü Seat, yüzde 1,9’u Toyota, yüzde 1,7’si Skoda, yüzde 1,6’sı Honda, yüzde 1,6’sı Volvo, yüzde 1,5’i Kia, yüzde 0,9’u Jeep, yüzde 0,9’u Nissan ve yüzde 4,7’si gayri markalardan oluştu.

DİZEL BIRINCI SIRADA

Ocak-Nisan devrinde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 arabanın yüzde 45,9’u dizel, yüzde 44,2’si benzin, yüzde 6,8’i LPG yakıtlı, yüzde 3,1’i elektrikli yahut hibrit oldu. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 arabanın ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli yahut hibrit olarak belirlendi. Yakıt tipi bilinmeyen arabaların orantısı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-nisan periyodunda trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 31’i 1401-1500, yüzde 27,9’u 1501-1600, yüzde 20,3’ü 1300 ve altı, yüzde 14,3’ü 1301-1400, yüzde 5,5’i 1601-2000, yüzde 1”i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

KULLANICININ TERCİHİ BEYAZ

Birebir periyotta trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 51,7’si beyaz, yüzde 24,1’i gri, yüzde 6,7’si siyah, yüzde 6,6’sı al, yüzde 6,4’ü mavi, yüzde 1,7’si turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,8’i sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,3’ü sair renklerden oluştu.

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