İki firmadan yapılan açıklamalara nazaran, Covid-19 salgını nedeniyle üretime ara veren küçük ölçekli yedek modül üreticileri için, bankalar ile birlikte bir “hızlı ödeme programı” hazırlandı.

Bu program ile birlikte, daha evvel ekseriyetle, mal ve beraberinde fatura teslimi yapıldıktan sonra ödeme için beklenen 40 ile 60 günlük müddet otomatik olarak ortadan kalkacak ve kelam konusu küçük firmalara nakit akışı süratle sağlanacak. Böylelikle, küçük firmalar, tekrar üretime başlar başlamaz gerekli nakit desteğini alabilecekler.

GM Sözcüsü David Barnas, “Erken Ödeme Programı”nın birinci olarak geçen Ağustos ayında, yeniden ABD merkezli banka Wells Fargo başlattıklarını açıkladı. Ford ise bu mevzuda Londra merkezli Greensill ile çalışıyor.