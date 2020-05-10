Milletlerarası Yenilenebilir Güç Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan “Küresel Yenilenebilir Kuvvet Görünümü: Enerji Dönüşümü 2050” raporundan derlediği haberlere nazaran, yerkürede 2019 yılı sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretim ve tedarik zincirinde aksamalara sebep olduğu, düşük seviyede seyreden petrol fiyatlarının kuvvet ve ulaştırma kolunu değerli ölçüde etkileyeceği tabir ediliyor.

Uzun müddetli düşük petrol fiyatlarının, elektrikli araçların sisteme adaptasyonunu yavaşlatması beklenirken, en optimist senaryoda, ulaştırma kolunda elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Yerküre umumunda tesirli ve sürdürülebilir kuvvet siyasetlerinin yaygınlaştığına işaret edilen rapora nazaran, 2050’ye kadar düşük karbona dayalı iktisatların oluşması için fosil kaynaklardan kademeli vazgeçilecek.

YEŞİL HİDROJEN “OYUN DEĞİŞTİRİCİ” OLACAK

Yenilenebilir kuvvet kaynakları, güç verimliliği, elektrikli araçlar ve hidrojen, 2050 yılına kadar güç kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında kıymetli rol üstlenecek.

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan üretimlere karşın batarya ve elektrikli araç üretiminde maliyetlerin düşeceği, yeşil hidrojenli araçların ise ulaştırma kesiminde “oyun değiştirici” olarak ortaya çıkacağı öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle savaşta, pak güç kaynakları yanında ulaşımda arı gücün kullanılmasıyla güç kaynaklı karbon emisyonunun ise yüzde 70 azalabileceği söz ediliyor.

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