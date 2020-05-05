Corona virüs salgınının başladığı Çin’de son üç haftadır vaka ve meyyit sayısına rastlanmazken, Pekin idaresi, normalleşmeye bir çok devletten erken başladı. Çin’de üretilen sürücüsüz taksiler, salgın sebebiyle tekrar gündeme geldi. Çinli sanayi mütehassısları tarafından yapılan açıklamada, corona virüs salgınında bu çeşit şoförsüz otonom araçların ehemmiyet kazandığı belirtildi. Mahsusen deneme aşamasında olan robot taksilerin, salgın sebebiyle kısa bir müddet sonra Çin’de sıkça görülebileceği vurgulandı.

YATIRIMCILAR ROBOT TAKSİYE YÖNELDİ

Çinli akıllı taşımacılık şirketi WeRide kurucusu Han Xu, “Otonom sürüş, Çin’de yeni bir aşamaya geçti. Yatırımcılar, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde otonom sürüşün büyük ölçekte uygulanacağını fark etti” dedi.

SALGIN SIRASINDA ROBOT TAKSİLER KULLANILDI

Çin basın organı Chinadaily, corona virüs salgını sırasında, birçok hastane ve şirket, hastalara ve sıhhat çalışanlarına maske ve yemek üzere muhtaçlıkları karşılamak için kendi kendine giden otonom araçlar kullanıldığını söz etti. 2020’nin son aylarında robot taksilerin, akıllı telefon pratikleriyle daha çok kullanılacağı belirtildi.

ROBOT TAKSİLERDE GÜVENLİK SEBEBİYLE ŞOFÖR BULUNUYOR

Çin Sanayi ve Malumat Teknolojileri Bakanlığı, mart ayında otonom sürüş sanayisi için sınıflandırma standartları çalışmasını başlattığını açıkladı. WeRide firması ise bu yılın ahir Guangzhou kesiminde operasyonlarını genişleteceğini ve yıl sonuna kadar yüzlerce otonom aracı tasarrufa sunacaklarını belirtti. Öte yandan, memleketteki bir çok taksi şoförü duruma itiraz ederek, işlerinin elinden alınacağını ileri sürdü.