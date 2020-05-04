Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tesirlerinin en çokça hissedildiği nisan ayında, Türkiye otomotiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) derlediği habere nazaran, Türkiye’de sadece nisan ayına bakıldığında, araba ve hafif ticari araç pazarı 2019’un tıpkı ayına nazaran yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda araba satışları bir önceki yılın birebir periyoduna göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı.

Yalnızca araba pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.

NİSAN ÖNDERI PEUGEOT

Covid-19 salgınının büyük orantıda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari yekununda nisan ayının başkanı 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Akabinde 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.

Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada konum alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.

SATILMAYAN MARKALAR

Fakat bu periyotta kimi markaların hiç araç satamaması dikkati çekti. Nisan ayında, Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde bedellendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı.

Nisan ayında 8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Kelam konusu ayda, Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.

YERLİ ARABANIN TASARIM BELGESELİ