Firmadan yapılan açıklamaya nazaran, Honda’nın yolcu güvenliğine verdiği ehemmiyeti yansıtan yeni hibrit Jazz, Avrupa’da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda savını ortaya koyuyor.

Honda Jazz, yeni pasif güvenlik özelliği, kapsamlı güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri ile sınıfında rakiplerinden ayrışıyor. Yenilenen Jazz, eklenen ön orta hava yastığı güvenlik donanımı ile sınıfında fark yaratıyor, e:Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, ön orta hava yastığı teknolojisini standart olarak sunuyor. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen yeni ön orta hava yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa sahih açılarak yolcu güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan laf konusu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki direkt teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs kesimindeki yaralanma mümkünlüğünü azaltıyor. Honda’nın şirket içi test sonuçlarına nazaran kelam konusu yeni teknoloji sayesinde baş yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve öbür yolcuda yüzde 98 azalıyor.

Eklenen yeni güvenlik donanımında, hava yastığının açılma sırasında maksimum müdafaa sağlaması ve hakikat açılması için hava yastığını bir yay biçiminde sürücünün muhitine yönlendiren üç temas ipi nokta alıyor.

Yeni ön orta hava yastığı, çarpışma anında iki tarafın özelliğiyle ahenk içinde çalışıyor. Hem sürücü hem de yolcu için emniyet kemeri ön gerdiricileri, sürücü yahut ön yolcunun yanal hareketini azaltıyor.

HAVA YASTIKLARI SİHİRLİ KOLTUK HACMİNİ ETKİLEMİYOR

Yeni Jazz’da art koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Art koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava yastığı, C sütunu yahut kapı kesiminde muhtemel bir yandan çarpma anında art koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Laf konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz’ın bin 203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu “Sihirli Koltuklar” özelliğini etkilemiyor.

Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, sürücünün diz yerindeki SRS hava yastığı, bu yerdeki yükleri azaltırken tıpkı devranda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs ortamı himaye performansının güzelleştirilmesine ekte bulunuyor.

ARAÇ YAPISINA MÜNÂSIB PASİF GÜVENLİK

Kelam konusu modelde, Honda’nın tescilli Advanced Compatibility Engineering (ACE) gövde yapısı, teknolojisini kullanarak harika pasif güvenlik performansı için temel oluşturuyor. Bağlı yapısal elemanlardan oluşan bir ağ çarpışma kuvvetini aracın önüne eşit olarak dağıtarak yolcu bölmesine aktarılan kuvvetleri azaltıyor.

ACE yalnızca çarpışma gücünü gövde boyunca dağıtarak araba ve yolcuları korumakla kalmıyor, birebir hengamda gayri araca uygulanan çarpışma gücünü de azaltıyor. Yolculara büyük ve küçük araçlarla çarpışmalarda birebir himayeyi sağlıyor.

GELİŞMİŞ FAAL GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ STANDARDI

Yeni Jazz’daki pasif güvenlik özellikleri, en güncel Honda SENSING faal güvenlik ve sürüş destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok maksatlı kameranın ve evvelki nesil Jazz’daki kent içi canlı fren sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yanını alıyor. Yeni kamera aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı yahut sinyaller dinamik olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir meydanı ve daha ziyade sürüş koşulunu tanımlayabiliyor.

Honda SENSING birçok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Aydınlatması olmayan yollarda yayaları da tespit etmek için gece tasarruf özellikleri daha da geliştirilen çarpışma tedbire fren sistemi, kavşaklarda dönüş yaparken karşıdan bir araç gelmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarlanabilir Sürat Sabitleme Sistemi sürüş suratını öndeki araca nazaran ayarlarken tıpkı vakitte düşük sürat sürüşlerini de destekliyor.

Şerit takip sistemi 72 kilometre/saat ve üzerindeki süratlerde kent içinde, kentler arası yollarda ve çok şeritli otoyollarda sürüş güvenliğini desteklerken yoldan çıkma tedbire sistemi, aracın asfalt dışına çıkması, yaklaşmakta olan bir araç olması yahut sinyaller aktif olmadığında aracın farklı bir şeride geçmesi halinde sürücü uyarıyor.

Trafik işareti tanımlama sistemi trafik işaretlerini tanımlıyor ve bunları gösterge panelinde görüntülüyor. Sürat hududu ve girilmez trafik işaretlerini tanımlayan sistem, gösterge panelinde tıpkı anda iki işareti birden gösterebiliyor. Akıllı sürat sabitleme sistemi ise aracın suratını sistemin tanımlamış olduğu sürat hududu işaretine nazaran ayarlıyor.

Otomatik uzun far yardımcısı 40 kilometre/saat ve üzerindeki süratlerde yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak uzun farları otomatik olarak aktifleştiriyor ve devreden çıkartıyor. Art çapraz trafik uyarısı ile desteklenen kör nokta haber sistemi executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor