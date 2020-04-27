Volkswagen Group’tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın akabinde tekrar başlayan çalışmalarda birinci aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. Açıklamaya nazaran Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 seviyesine yükseltilecek.

Açıklamada, bu çerçevede yekun 8,000 bin Volkswagen Group emekçisinin Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin akabinde, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya nazaran, Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin akabinde SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretimine de Çarşamba günü başlayacak.

Volkswagen Group Idare Heyeti Üyesi Andreas Tostmann, “Haftalar süren aranın akabinde, Avrupa’nın en büyük araba fabrikasında üretimin tekrar başlaması, çalışanlarımız, bayilerimiz, yedek modül sağlayıcılarımız, Almanya iktisadı ve Avrupa için değerli bir simge oluşturdu” dedi.

Tostmann, Volkswagen Group’un, üretim sürecinde çalışan sıhhatinin öncelikli olduğunu bu hedefle 100 noktalı bir plan hazırlayıp pratiğe başladıklarını ekledi.