TOGG’dan yapılan açıklamaya nazaran, 20 yılı aşkın küresel deneyimi, Türkiye ve Avrupa’daki pazarlama faaliyetlerinde aldığı kıymetli sorumluluklarla bilinen Talin Yıldız, 1 Nisan itibarıyla TOGG’daki satış ve pazarlama meydanlarına liderlik edecek.

Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Öbeği (TOGG), otomotiv dalının deneyimli ismi Talin Yıldız’ı Pazarlamadan Sorumlu Üst Seviye Başkan (CMO) olarak ekibine kattı.



Eser idaresi, eser planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka idaresi ve muhaberesi üzere meydanlardan da sorumlu olacak olan Talin Yıldız, müşteri bağları idaresi, pazar araştırmaları ve tahlili ile müşteri haber idaresinin de başında olacak.

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Yıldız, yüksek lisans eğitimini ise Fransa’nın başşehri Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Son olarak Paris’te Renault Küresel Pazarlama Yöneticisi olarak vazife yapan Yıldız, müşteri gereksinimlerini manaya ve tahlil etmeye yönelik kullandığı yapay zeka ve iş zekası araçlarıyla gerçekleştirdiği başarılarla yurt içi ve yurt dışında isminden laf ettirdi.

Küresel deneyimi olan bir ekip ve çevik bir tertip ile çalışmalarına devam eden TOGG’a katılan Yıldız’ın tecrübelerinde, çevik liderlik anlayışı ile kurup yönettiği başarılı ekipler ve belirsizlik idaresi önünde gösterdiği muvaffakiyetler öne çıkıyor.