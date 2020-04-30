Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart devrinde motorlu kara taşıtları datalarını açıkladı. Buna nazaran; Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta 72 bin 72 adet olurken, birebir devirde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60,1’ini araba, yüzde 16,7’sini motosiklet, yüzde 13,4’ünü kamyonet, yüzde 5,8’ini traktör, yüzde 2,0’ını kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini şahsi maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran yüzde 35,6 artarken, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran motosiklette yüzde 48,8, arabada yüzde 35,1, traktörde yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1, kamyonda yüzde 19,0 artarken, hususî maksatlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı.

GEÇEN YILIN TIPKI AYINA NAZARAN YÜZDE 22,8 ARTTI

Mart ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 78,9, kamyonda yüzde 63,0, arabada yüzde 32,4, otobüste yüzde 30,3, kamyonette yüzde 28,2 ve minibüste yüzde 10,5 artarken, şahsi emelli taşıtlar yüzde 27,3 ve motosiklet yüzde 13,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı yekun taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü şahsi hedefli taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 720 bin 25 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,7’sini araba, yüzde 17,0’ını kamyonet, yüzde 4,8’inin motosiklet, yüzde 3,5’ini traktör, yüzde 2,4’ünü kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini hususî maksatlı taşıtlar oluşturdu.

MART AYINDA 43 BİN 300 ADET ARABANIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 17,2’si Renault, yüzde 13,6’sı Volkswagen, yüzde 10,4’ü Fiat, yüzde 7,2’si Toyota, yüzde 6,4’ü Peugeot, yüzde 5,0’ı Opel, yüzde 4,8’i Ford, yüzde 3,9’u Dacia, yüzde 3,8’i Hyundai, yüzde 3,7’si Citroen, yüzde 3,3’ü Honda, yüzde 3,0’ı Skoda, yüzde 3,0’ı Mercedes-Benz, yüzde 2,4’ü Audi, yüzde 2,4’ü Seat, yüzde 2,0’ı BMW, yüzde 1,5’i Kia, yüzde 1,1’i Nissan, yüzde 0,9’u Jeep, yüzde 0,8’i Volvo ve yüzde 3,4’ü gayri markalardan oluştu.

Ocak-mart devrinde 219 bin 747 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-mart periyodunda bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylelikle Ocak-mart periyodunda trafikteki yekun taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

Ocak-mart devrinde trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 45,5’i dizel yakıtlıdır. Ocak-mart devrinde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet arabanın yüzde 45,5’i dizel, yüzde 44,1’i benzin, yüzde 7,3’ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1’i elektrikli yahut hibrittir. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 641 bin 630 adet arabanın ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli yahut hibrittir. Yakıt çeşidi bilinmeyen(2) arabaların nispeti ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-mart devrinde en ziyade 1401-1500 silindir hacimli araba kaydı yapıldı. Ocak-mart periyodunda trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet arabanın yüzde 30,1’i 1401-1500, yüzde 28,6’sı 1501-1600, yüzde 20,4’ü 1300 ve altı, yüzde 14,6’sı 1301-1400, yüzde 5,3’ü 1601-2000, yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-mart devrinde kaydı yapılan arabaların 73 bin 846’sı beyaz renkli olurken, ocak-Mart periyodunda trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet arabanın yüzde 52,2’si beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 6,6’sı al, yüzde 6,4’ü siyah, yüzde 6,2’si mavi, yüzde 1,7’si turuncu, yüzde 1,4’ü kahverengi, yüzde 0,9’u sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,3’ü sair renklerdedir.