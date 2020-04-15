Tofaş’ın, “Faaliyetlerin kısmen yahut külliyen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi” başlığı altında, üretime ara verilmesine ait açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, yerküreyi ve devletimizi tesiri altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tesirleri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, fabrikamızda 20 Nisan 2020’ye kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden emsal gelişmeler sonucunda laf konusu vade 4 Mayıs 2020’ye kadar uzatılmıştır. Mevzuyla ilgili değerli gelişmeler yatırımcılarımızla başkaca paylaşılacaktır.”

İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtilen açıklama detaylarında, iş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar konumuna getirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıyeten, karar nedeniyle şirketin süreklilik varsayımında rastgele bir tesir beklenmediği vurgulandı.