Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yerküreyi tesiri altına alan yeni tip corona virüs salgınının (Covid-19) Türkiye’de de görülmesinin akabinde, kamu ve kişisel bölümde geniş önlemler alındı. Corona virüsle savaş kapsamında önlem alan ve 27 Mart 2020 tarihinde üretime ara veren dev araba fabrikası Oyak Renault, bugün itibariyle üretime başladı.

582 bin 483 metrekare alan üzerine şurası üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Memleketler arası Lojistik Merkezi’nde yaklaşık 7 bin çalışanın işbaşı yaptı. 1996 yılında birinci Türk araba üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, corona virüsle uğraş kapsamında sıkı önlemler alındı. Çalışanlara, animasyon sinemasıyla uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan evvel aktarıldı.

“GEREKLİ TEDBIRLER ALINMIŞTIR”

Yıllık 378 bin araba ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, “Üretimimize verdiğimiz süreksiz ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, işçi servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak tasarruf ortamlarında, çevre arayı ve korunma önlemlerini kapsayacak halde gerekli tedbirler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de içtimaî teması en aza indirecek biçimde yine planlanmıştır. Hijyen kuralları ve esirgeyici tedbirler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıyeten, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici önlemler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve ünite başkanlarımıza yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır” denildi.