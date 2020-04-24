Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan Pazartesi günü yine başlayacağını duyurdu.

Groupe Renault açıklamasında “Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, birinci önceliğimiz her vakit çalışanlarımızın sıhhatinin korunmasıdır. Başta Sıhhat Bakanlığı olmak üzere ulusal ve memleketler arası otoriteler tarafından paylaşılan malumatlar ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sıhhatine yönelik gerekli tüm korunma önlemleri, muvakkat duruş vadesinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla tekrar başlama kararı aldık” sözlerine mekan verildi.

“GEREKLİ TEDBIRLER ALINDI”

Üretime verilen muvakkat ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, işçi servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak tasarruf ortamlarında içtimaî arayı ve korunma önlemlerini kapsayacak biçimde gerekli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, şu sözlere mahal verildi:

“Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de içtimaî teması en aza indirecek biçimde yine planlanmıştır. Hijyen kuralları ve esirgeyici tedbirler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir.

Ayrıyeten, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici önlemler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve ünite başkanlarımıza yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız birinci gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir.”