Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye’de araba ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart devrinde geçen yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık periyotta 88 bin 469 adet yekun pazar gerçekleşmişti.

Sırf araba satışlarına bakıldığında ise 2020 yılı birinci üç aylık devirde geçen yıla nazaran yüzde 44,79 artarak 99 bn 630 adet oldu. Geçen yıl birebir devirde araba satışları 68 bin 812 seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da 2020 yılı birinci üç aylık periyotta geçen yıla nazaran yüzde 26,03 artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı tıpkı devirde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.

PAZAR MART AYINDA DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu yılın sadece mart ayına bakıldığında araba ve hafif ticari araç pazarı 50 bin 8 adet oldu. 49 bin 221 adet olan 2019 yılı mart ayı araba ve hafif ticari araç pazar yekununa nazaran satışlar yüzde 1,6 arttı.

2020 yılı mart ayında araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 3,26 artışla 39 bin 887 adet oldu. Geçen sene 38 bin 628 adet satış gerçekleşmişti.

Mart ayında hafif ticari araç pazarı ise 2019 yılının mart ayına nazaran yüzde 4,46 azaldı ve 10 bin 121 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl birebir ay 10 bin 593 adet satış olmuştu.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 26,14 azalış gösterdi.

DİZEL ARABA SATIŞLARININ HAKKI GERİLEDİ

2020 yılı mart ayı ahir 1600cc altındaki araba satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip araba satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü arabalarda yüzde 29,8 azalış izlendi.

Mart ahir 107 adet elektrikli ve 3 bin 503 adet hibrit araba satışı gerçekleşti.

Bu devirde araba pazarında ortalama emisyon kıymetlerine nazaran en yüksek behre yüzde 41,56 nispetiyle 100-120 gr/km arasındaki arabalar 41 bin 408 adet ile sahip oldu. Dizel araba satışlarının hakkı yüzde 44,86’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı arabaların hissesi yüzde 71,51’e yükseldi.

EN ÇOK TEKRAR SEDAN TERCİH EDİLDİ

Mart ahir araba pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi orantıları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yan alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere nazaran değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,3 hak alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,9’la yeniden sedan arabalar oldu.

Kelam konusu periyotta hafif ticari araç pazarı gövde tipine nazaran değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 75,20 behre ile van, akabinde yüzde 11,92 hak ile kamyonet, yüzde 6,73 hak ile minibüs ve yüzde 6,15 behre ile pick-up nokta aldı.