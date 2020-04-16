Üretim faaliyetlerine tekrar başlaması konusunda açıklama yapan Mercedes-Benz Türk, 23 Mart’ta itibaren ara verilen faaliyete yine başlanacağını bildirdi.

Açıklamada şu sözler mahal aldı:

“Mercedes-Benz Türk olarak, yerküre umumunda yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve topluluğumuzun sıhhatine yönelik önlemler ve memleketler arası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize 20 Nisan’a kadar ara vermiştik.

İçinde bulunduğumuz kaidelerde yaptığımız işin kıymetli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de topluluğun temel muhtaçlıklarının dağıtımında ve topluluğa gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak devletimize ve topluluğa olan yükümlülüğümüzü alanına getirebilmemiz topluluğumuzun ve iktisadın sürekliliği için büyük ehemmiyet taşıyor.

Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli kaidelerin tekrardan sağlanması ile birlikte Yerküre Sıhhat Örgütü ve T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafından paylaşılan haberler doğrultusunda gerekli tüm önlemlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz.”