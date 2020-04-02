Honda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tesiriyle Kocaeli Şekerpınar’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.

Honda’dan yapılan açıklamaya nazaran, laf konusu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.

Honda Türkiye, 19 Mart 2020’de yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020’den 6 Nisan 2020’ye kadar ara vermişti.

Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020’de üretime yine başlanması hedefleniyor. Honda açıklamasında, “Ancak bu durum hükümet kararları, sıhhat otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı tekrar gözden geçirilecek ve duruma nazaran değerlendirilecektir.” denildi.