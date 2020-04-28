The Wall Street Journal’ın, “konuya yakın kaynaklara” dayandığırdığı haberine nazaran, üç otomotiv üreticisi firma, Covid-19 pandemisinin ilan edildiği devirde ilan edip yürürlüğe koyduğu harikulâde devir kurallarını kaldırmayı öngörüyor.

Habere nazaran, üç şirketin üst seviye başkanları üretime tekrar başlama kararını, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ın iştirakiyle Birleşik Otomotiv Çalışanları Sendikası yetkilileriyle düzenledikleri içtimada aldılar.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK FABRİKASI BAŞLADI

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group da (VW) Pazartesi günü, Wolfsburg’daki en büyük fabrikasında üretime tekrar başladığını açıkladı.

Volkswagen Group’tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın akabinde tekrar başlayan çalışmalarda birinci aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. Açıklamaya nazaran Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 seviyesine yükseltilecek.

Açıklamada, bu çerçevede yekun 8,000 bin Volkswagen Group çalışanının Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin akabinde, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya nazaran, Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin akabinde SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretiine de Çarşamba günü başlayacak.