ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Savunma Üretim Yasası kapsamında GM ile yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan ventilatör üretimine ait birinci ittifakın yapıldığını duyurdu.

Itilaf meblağının 489,4 milyon dolar olduğunun belirtildiği açıklamada, bu kapsamda GM’nin yekun 30 bin ventilatörü ağustos sonuna kadar teslim edeceği kaydedildi.

Açıklamada, laf konusu ventilatörlerin 6 bin 132’sinin 1 Haziran’a kadar teslim edilecek halde bir üretim programının hazırlanacağı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, mutabakatın, ABD Yöneticisi Donald Trump’ın, GM’nin ventilatör üretmesi için kendisine kişisel dalın üretimini yönlendirme hakkı tanıyan “Savunma Üretim Yasası”nı tatbike koymasının akabinde yapıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart’ta Twitter hesabından, Ford, General Motors ve Tesla’nın Covid-19 salgınında gerekli olan ventilatör ve gayri ekipmanı üreteceğini açıklamıştı.

Daha sonra ventilatörlerin üretimi konusunda General Motors ile anlaşmazlığa düşen Trump, şirkete karşı kendisine şahsi dalın üretimini yönlendirme hakkı “Savunma Üretim Yasası”nı 27 Mart’ta devreye sokmuştu.