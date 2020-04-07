70 binin üzerinde hayata mal olan ve neredeyse yerküre üzerindeki tüm memleketlerde görülen corona virüs (COVID-19) salgını ile uğraş için araba dünyasından pek çok şirket de harekete geçmiş durumda.

Corona virüs ile savaşta en çok muhtaçlık duyulan şeylerin başında teneffüs cihazı geliyor. Çünkü mütehassıslar mahsusen İtalya, İspanya ve ABD üzere salgının süratle yayıldığı taraflarda cihazların sayısının gayrikâfi kaldığını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde teneffüs cihazı geliştirmek için devletin Michigan eyaletindeki araba fabrikasını faaliyete sokacağını duyuran Ford, haftalık üretim maksadını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamda tesiste haftada 7 bin 200 teneffüs cihazı üretmek için ağır mesai harcanacak. Ford tıpkı açıklamada ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar 50 bin teneffüs cihazı üretmiş olacağı lafını de verdi.

Detroit kesiminde vazife alan sıhhat çalışanları için yüz siperliği üreten şirket bu üretimin gerçekleştirildiği tesiste her 10 saniyede bir eserin hazır hala geldiği haberinin de altını çizdi.