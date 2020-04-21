Ford Otomotiv’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) mahal alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

“3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, tüm yerküreyi tesiri altına alan koronavirüs tesirlerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler çerçevesinde tüm fabrikalarımızın 27 Nisan 2020 tarihine kadar saklı olacağı kamuya açıklanmıştır. Ford Avrupa’nın, koronavirüs salgınının yayılımına koşut olarak Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme tarafında aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme müddeti 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm yerleşkelerimizde çalışmalar Kocaeli fabrikalarının 4 Mayıs 2020’de üretime başlayacağı biçimde planlanacaktır. Hususla ilgili değerli gelişmeler yatırımcılarımızla başkaca paylaşılacaktır.”