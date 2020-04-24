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“Yerli araba hayalimizde önemli bir erteleme yok…”

Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) Idare Konseyi Içtimasına medya konferans yoluyla katılan Varank, gündeme ait açıklamalarda bulundu.

Corona virüs salgınının yerli araba üretim sürecine tesirlerine yönelik kıymetlendirme yapan Varank, “Yeniliğe Yolculuk mottosuyla 27 Aralık’ta arabalarımızı yerküreye tanıttık. O günden bugüne çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yerli araba hayalimizde önemli bir erteleme yok! Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve devletimizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor” dedi.

ÇED RAPORU TAMAM ÜZERE

Gemlik’te kurulacak fabrika ile ilgili sürece de değinen Varank, “Fabrikanın temel atma tarihine ait olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. Sıradanlaşma sürecini de dikkate alarak, imkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En çokça birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Yer etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak” diye konuştu.

Bakan Varank’ın içtimada yaptığı konuşmadan öne çıkan gayri başlıklar şöyle:

“Dünyada hiçbir memleket, Covid 19 salgınına karşı bağışıklık kazanmış durumda değil. Salgın insan sıhhatine olan direkt tesirlerin yanında, ekonomik ve içtimaî istikrarlar üzerinde de tahribat oluşmaya başladı. Memleketler arası ticaret, kapital hareketleri ve turizm çok önemli yaralar aldı.

“ÜRETİCİ AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR”



Yerküre borsalarında ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görüyoruz. Arz ve talep şokunun birebir anda yaşanıyor olması, önümüzdeki sürecin belirsizliğini daha da artırıyor. Tüketicilerin davranış kalıpları değişirken, üreticiler de bu kaygan yerde ayakta durmaya çalışıyorlar. Yapılan iddialar, global iktisatta son 100 yılın en ağır daralmasının yaşayacağını öngörüyor. İşte böylesine bir ortamda, doğal olarak Türkiye’de bu süreçten etkileniyor.

“ÜRETİME ARA VERDİLER”

Yılın birinci iki ayında da sanayi üretimi, yatırım iştahı ve ihracat olguları epey düzgündü. Salgınla birlikte maatteessüf biz de ticaret ve üretim cephesinde daralmalar yaşamaya başladık. Martın 2. yarısından itibaren endüstride elektrik tüketimi düşmeye başladı. Otomotiv ve dokuma kesiminde faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldılar.

“HAKLARINI KORUDUK”

Salgının başından itibaren üreticinin ve emekçinin haklarını en âlâ halde muhafazaya itina gösterdik. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları kanalıyla şahsi destek programları açıkladık. Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik. Salgının memleketimizdeki seyri ve sanayicilerin talebi doğrultusunda, fabrikaların temelli kapanması üzere bir yaklaşımımız olmadı.

“TÜRKİYE MÜSPET OLARAK AYRIŞTI”

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile; ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetlerine ara vermesi durumunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. Bu sayede Türkiye, pek çok memleketten olumlu cephede ayrıştı.

“AR-GE EKOSİSTEMİNİN BAŞARISI”

Pek çok memleketin sahip olamadığı, üretmekte dahi zorlandığı ağır bakım teneffüs cihazlarının yalnızca iki haftada seri üretimini gerçekleştirdik. Bu muvaffakiyet Türk endüstrisinin, girişimcisinin ve Ar-Ge ekosisteminin başarısıdır. Yerküre standartlarında bir eseri, ulusal seferberlik ruhuyla 14 günlük rekor vadede seri üretim bandından indirdik.

“YÜZ AKIMIZ”

Türkiye’nin geleceği katma bedelli üretimde ve yüksek teknolojide. Bu süreçte endüstrimizin lokomotifi olan otomotiv bölümünün de taşıdığı kıymetin farkındayız. Bu kesim; istihdam, Ar-Ge ve ihracat üzere pek çok sahada bizim yüz akımız. Dünya’nın sayılı üreticilerindeniz, Avrupa’da birinci 5’te konum alıyoruz. 5 kıtada, 190 memlekete ihracat yapabiliyoruz.

“5 TEMEL BEKLENTİMİZ VAR”

Ramazan ayı boyunca önlemlere en üst seviyede uyulursa, inşallah, bayram sonrasında memleketimizin alışılagelmiş hayata geçişini hedefliyoruz. Münasebetiyle otomotiv dalının de en düzgün biçimde yeni olağana hazırlıklı olması gerekiyor. Bu noktada da sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor.

“TEDARİKÇİLERE SAHİP ÇIKIN”

Birincisi mesken en kıymetlisi çalışanlarınızın sıhhatini teminat altına almanız. Dönüş sürecini çok düzgün planlayın. 2. beklentimiz, atik olmanız. Talep yine canlanmaya başladığında, sizlerin piyasayı en düzgün halde beslemesi gerekiyor. Üçüncü olarak, tedarikçilerinize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Talebin güçlenmesiyle birlikte, en çok tedarikçi KOBİ’lerinize gereksinim duyacaksınız. Onların yetkinliği size güç katacak.

“STRATEJİK YATIRIMDA MERT OLUN”

Dördüncü olarak, yerlileşme oranlarınızı artırmaya odaklanmalısınız. Bu salgın, hammadde kaynaklarına ulaşım da dAhil olmak üzere yerlileşmenin ne kadar değerli olduğunu tekrar ortaya koydu. Hasebiyle; Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Üretim kabiliyetlerinizi geliştirin, ekosisteminizi çeşitlendirin. Son olaraksa, stratejik yatırım hamlelerinde cesaretli davranmanızı istiyoruz.”