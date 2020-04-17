Avrupa Birliği (AB) araba pazarında yekun satışlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle martta 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 55,1 azaldı.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), mart ayına ait yeni araba tescil donelerini açıkladı.

Buna nazaran, AB’de yeni araba satışları, mart ayında 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 55,1 azalarak 567 bin 308’e indi.

COVİD ÖNLEMLERI

ACEA, yeni araba tescillerindeki sert düşüşü Covid-19 nedeniyle uygulanan önlem ve bayilerin gizli olmasına bağladı.

İTALYA’DA DÜŞÜŞ YÜZDE 85

AB devletleri arasında araba satışları mart ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran en ziyade yüzde 85,4 ile İtalya’da, yüzde 72,2 ile Fransa’da ve yüzde 69,3 ile İspanya’da daraldı.

Öte yandan, AB’de yeni araba tescilleri, Ocak-Mart 2020’de evvelki yılın tıpkı periyoduna kıyasla yüzde 25,6 azalarak 2 milyon 480 bin 855 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 memleket arasında mart ayında en çokça yeni araba Almanya’da trafiğe çıktı. Bu devirde Almanya’da 215 bin 119, Fransa’da 62 bin 668, İspanya’da 37 bin 644, Polonya’da 29 bin 657, Hollanda’da 29 bin 496, Belçika’da 28 bin 801, İtalya’da 28 bin 326, ve İsveç’te 27 bin 649 yeni araba trafiğe tescil edildi.

EN ZIYADE SATIŞ VW’DEN

Üreticilere nazaran, mart ayında AB’de en ziyade yeni araba satışını 164 bin 653 ile VW Öbeği gerçekleştirdi. AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Kümesi izledi. Kümenin markaları yekun 68 bin 816 araba sattı. Renault Kümesi ise 55 bin 663 yeni arabayla 3’üncü sırada konum aldı.