TOGG mühendisleri ve dizayncıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ilişkin, doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye’nin Arabası, tasarım sürecinde değerli bir aşamayı daha tamamladı.

Otomotiv sanayisinin bir mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ederek Türkiye’nin ilk global mobilite markası olmak hedefiyle kurulan TOGG, EUIPO’ya yaptığı tasarım müracaatları için tescil almaya hak kazandı.

Muteberlik mühleti 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte, TOGG araçlarının dizaynlarının üçüncü şirketler tarafından külliyen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi.

Öte yandan, TOGG’un askı sürecindeki Asya ve Amerika’daki tasarım tescil müracaatlarının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TASARIM, 150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’nin Arabası, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde yekun 150 bin saatlik bir çalışma ahir ortaya çıktı.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve yerküreden toplam 18 tasarım hanesi, TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı.

TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım konutuyla sürece devam etme kararı aldı.

Türkiye’nin Otomobili’nin dizaynını belirlemek için geniş kitlelerle otomobil satın alma davranışları araştırması gerçekleştirildi.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu, belirlenen 3 tasarım konutuyla paylaşılarak 2 boyutlu tasarım müsabakası sürecine geçildi.

YERKÜREDE KABUL GÖRECEK ÖZGÜN BİR TASARIM LISANI ORTAYA KONDU

Tasarım meskeni yarışı 4 aşamalı olarak yekun 6 ay sürdü. Bu süreçte 100’ün üzerinde farklı tema değerlendirildi ve tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım konutlarına geribildirim olarak bildirildi.

Süreç tamamlandığında her tasarım konutundan gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

Ortaya çıkan sonuç ayrıca TOGG Tasarım Ekibi tarafından sanayileşmeye makullüğü konusunda değerlendirildi.

Bu aşamalardan sonra yerkürenin en düzgün tasarım meskenlerinden biri olan Pininfarina iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG Tasarım Ekibi ve Pininfarina tasarım konutunun ortak çalışmaları sonucunda yalnızca Türkiye’de değil; yerkürenin farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım lisanı ortaya kondu.

SELÇUKLU ESİNTİLERİ KÜLTÜR MİRASIYLA BAĞINI VURGULUYOR

Asrî ve özgün dizaynında Anadolu topraklarının esaslı simgelerinden biri olan laleden esinlenilen Türkiye’nin Otomobili’nin; yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına çağdaş bir incelikle lale figürleri işlendi.

Selçuklu periyodu esintileri, Türkiye’nin Otomobili’nin coğrafyanın kültür mirasıyla olan bağını vurguluyor.