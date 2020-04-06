Merkezi Münih’te bulunan Iktisat Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına nazaran, Alman otomotiv dalının talep endeksi şubat ayında eksi 13,8 iken, mart ayında 16,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi.

Ifo’nun anketine nazaran, kesimin ihracat beklentileri eksi 17,3’ten eksi 42,7 puana geriledi. Bu da Mart 2009’dan sonra en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Ankete nazaran, Almanya’nın otomotiv bölümünün gelecek aylara ait iş beklentileri eksi 19,7 puandan eksi 33,7 puana geriledi..

Ifo’nun mart anketine göre otomobil şirketlerinin yaklaşık yüzde 43’ü kısa periyodik çalışmayı başlatmayı planladı. Bu orantı şubat anketinde yüzde 19,7’de kalmıştı.

Üreticilerin satılmayan arabalar için stokları da şubatta 7,6 puanlık artıştan sonra martta 14,1 puan artış gösterdi.

Ifo’nun anketine yönelik açıklamasında, “Alman otomotiv sanayisine yönelik beklentiler, koronavirüs bunalımından ötürü kıymetli ölçüde bozuldu.” tabirine konum verildi.

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) olgularına nazaran, geçen ay devlette trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı Mart 2019’a nazaran yüzde 38 azalarak 215 bin 100 oldu.

Bu, Şark ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990’dan bu yana en yüksek aylık düşüş olarak açıklanırken, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla devlette alınan önlemlerin kıymetli rol oynadığı belirtildi.

Almanya’nın yeni otomobil ihracatı da martta bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 32 azalarak 234 bin 500’e düştü.