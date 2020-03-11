Bursa’nın Gemlik kazasında, “Türkiye’nin Otomobili”nin fabrikasının kuruluşuna ait çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım içtiması ertelendi.

Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi AŞ’den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG’un 12 Mart’ta Gemlik’te düzenleyeceğini duyurduğu geniş iştirakli “Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması”nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni içtima tarihi hakkında sonraki günlerde haberlendirme yapılacağı bildirildi.