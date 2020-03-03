Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya nazaran, tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmaları tamamlandı.

İmar planlarında askeri alan olarak görülen bölgenin sanayi ortamına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi dehşet toplandı.

Içtimada, Gemlik kazası Gençali Mahallesi bin 753 parsele ait 1/100.000 ölçekli etraf sistemi plan değişikliği ve plan notu eği görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli ve ulusal elektrikli araba için sanayi ortamına alınan noktanın 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000’lik planları da oy birliğiyle meclisten geçti.

Açıklamada görüşlerine nokta verilen Bursa Büyükşehir Belediye Yöneticisi Alinur Aktaş, yerli arabanın hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın bütün kazalara önemli yararlar sağlayacağını belirtti.

Bursa’da yerli ve ulusal elektrikli araba üretecek fabrika yapılacak olmasının yan endüstride de önemli bir açılıma sebep olacağından ötürü heyecan duyduklarını tabir eden Aktaş, şunları kaydetti:

“Mart 2018’de külliyede sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu kelam konusu yanı de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan meydanın memleket iktisadı, kent iktisadı açısından rantabl kullanılmadığını söz ettim. Orada yapılan süreçleri asla küçümsemiyorum onlar da çok değerli hizmetler fakat burayı memleket iktisadına daha yeterli kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem devlet iktisadına hem kentimize güzel olmasını diliyorum.”