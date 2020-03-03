Muhit ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Tesir Değerlendirmesi, Müsaade ve Teftiş Umumi Müdüriyetinin web sitesinde yayımlanan ilanda hususa ait malumatlar verildi.

Buna nazaran, Bursa’nın Gemlik kazası hudutlarında Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Öbeği Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Elektrikli Araba Üretim Tesisi girişimi ile ilgili ÇED süreci başladı, müracaat belgesi halkın görüşüne açıldı.

ÇED başvuru evrakını incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde yahut Bursa Etraf ve Şehircilik Bölge Müdüriyetinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde girişim hakkında Bakanlığa yahut Valiliğe görüş bildirebilecek.

Halkı girişim hakkında bilgilendirmek, görüş ve tekliflerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9’uncu hususu mucibince 17 Mart’ta “Halkın Iştirak Toplantısı” düzenlenecek.

Içtimanın konumu ve saati ile ilgili ÇED İzin Murakabe Umumi Müdüriyeti ile Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdüriyetinden malumat alınabilir.

ÇED MÜRACAAT EVRAKI NELER İÇERİYOR?

Halkın görüşüne açılan müracaat evrakında nokta alan haberlere nazaran, toplam 1 milyon 201 bin 687,59 metrekarelik ortamda kurulacak fabrikada, yıllık 175 bin elektrikli araba üretilmesi planlanıyor.

Planlanan faaliyet kapsamında çalışacak işçi kaynaklı evsel nitelikli atık sular kanalizasyon hattıyla, ilgili belediyenin arıtma tesisine iletilerek arıtılacak.

Girişimin işletme aşamasında meydana gelecek proses kaynaklı endüstriyel nitelikli atık sular ise kurulacak arıtma tesisinde arıtılarak, gereksinim duyulması durumunda proseste tekrar kullanılacak yahut limit pahalara düşürülerek alıcı ortama deşarj edilecek.

Planlanan faaliyet kapsamında oluşması mümkün evsel nitelikli katı atıklar fabrika içerisindeki konteynerlerde koruma edilerek ilgili belediye tarafından meydandan uzaklaştırılacak.

Kelam konusu girişim kapsamında, su, hava kirliliği, gürültü, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık yağlar ve tıbbi atıklar üzere çevresel tesirler, ilgili yönetmelik kararları çerçevesinde en aza indirgenecek.