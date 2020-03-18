Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip corona virüs salgını ile ilgili çalışanlarının sıhhatine yönelik önlemler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan’da durdurma kararı aldı.

Toyota’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Sıhhat Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu corona virüsün yayılmaması yanındaki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sıhhati desteklemek emeliyle önlemler almaya devam ettiği söz edildi.

Üretime 2 hafta ara verildiği aktarılan açıklamada, “Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir kıymet olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sıhhatini garanti altına alma konusunda en üst seviyede hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan’da 2 hafta vadeyle üretime ara veriyor” denildi.

Açıklamada, evvelki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen vade ahir oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.