Toyota’dan yapılan açıklamada, araçların potansiyel yakıt pompası arızasının tamir edilmesi için geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kelam konusu arızanın araçların durmasına yol açabileceği vurgulanırken daha evvel çağrılan araçlarla birlikte bu sayının 1,8 milyona ulaşacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, Toyota tarafından üretilen lüks araba markası Lexus modeli araçlarla birlikte, kamyon, cip, hafif ticari araçlar ve arabaların geri çağrılacağı vurgulandı.

Araç sahiplerine mayıs ayı başında haberlendirme yapılacağı söz edilen açıklamada, ABD’de yekun 1,2 milyon aracın yakıt pompası değiştirileceği duyuruldu.

Toyota, ocak ayında tıpkı sorundan yaklaşık 700 bin aracını geri çağırmıştı.

Geri çağırma süreci, 2018 ve 2019 model Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma ve Tundra ile 2018 ve 2019 model Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L gibi araçları kapsıyor.