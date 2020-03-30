Tofaş, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile uğraşta muhtaçlık duyulan tıbbı gereç bulunurluğuna destek olmak gayesiyle, üç farklı esirgeyici ekipman üretimine başladı.

Tofaş açıklamasına nazaran, şirket, yerküreyi tesiri altına alan Covid-19 salgınıyla uğraş kapsamında, virüsün yayılmasına pürüz olmak ve sıhhat işçisini korumak için husus mütehassısları ile görüş alışverişinde bulundu. Değerlendirmeler sonucunda en çok muhtaçlık duyulan kollayıcı ekipmanları belirleyen Tofaş, bu bahiste süratle çalışmaya başladı.

Tofaş Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar kapsamında, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Bursa’daki fabrikada birinci etapta üretilen biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabini Bursa Kent Hastanesi’ne teslim edildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle “siperlikli maske”nin seri üretimine başlayarak, sıhhat çalışanlarına destek sağlayacak.

“ÇOK MUHTAÇLIK OLDUĞU HABERINI ALIYORUZ”

Tofaş Üst Başkanı (CEO) Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, corona virüs ile verilen savaşa gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sıhhat işçisinin korunmasına ek sunmak için harekete geçtik” tabirlerini kullandı.

Şirket mühendisleriyle çok sayıda saha ve ofis çalışanlarının örnek bir çalışma sergilediklerini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

“Çalışanlarımız kısa vadede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu kuvvetli süreçte sıhhat çalışanımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda muhtaçlık olduğu malumatını alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve tabipler tarafından doğrulanan ekipmanların dizaynlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu dizaynları, farklı kesimlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir.

Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik fotoğraflar ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız https://tofas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Böylece farklı firmaların da gerekli tıbbi standartlarda süratle üretim yapmasına imkan sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz.”

“TOFAŞ’IN DESTEĞİNİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM”

Bahse ait değerlendirmede bulunan Bursa Sıhhat Vilayet Yöneticisi Kompetan Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da Tofaş’ta üretilen, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinlerinin sıhhat hizmetlilerinin sıhhati açısından ehemmiyet taşıdığını belirtti.

Yeni tip corona virüs salgının yaşandığı bu kritik günlerde devletçe kenetlenme ve birlik olmanın kıymetine de değinen Kaşıkçı, “Ülke umumunda tüm sıhhat işçisi büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle uğraş eden hastalarımızın bir an önce sıhhatlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş’ın sıhhat çalışanlarına verdiği kıymet ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu üç değerli ekipmanın prodüksiyonunda emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa’nın en kıymetli sembollerinden Tofaş’ın salgınla savaşa desteğinin devam edeceğine inanıyorum” sözlerini kullandı.

SIHHAT ÇALIŞANININ KORUNMASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Açıklamada verilen haberlere nazaran, Tofaş fabrikasında üretilen ekipmanların tamamı yeni tip koronavirüs testleri esnasında, sıhhat işçisinin en üst seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sıhhat işçisi için çok değerli olan ve hasta ile yüz yüze çalışırken çalışanı aerosollerden koruyan siperlikli maskeler için, yüksek adetlerde üretime imkan verecek biçimde kalıp üretimi tamamlandı; bu hafta seri üretime süratle geçilecek.

Entübasyon kabini de hastalardan numune alırken hemşire ve hekimlerin korunması maksadıyla kullanılıyor. Kabin, hasta ya da virüs kuşkusu olan kişi bu kabinin içine girdikten sonra şeffaf olan ve izole edilmiş delikleri olan ön kısımdan sıhhat çalışanının numune alma sürecini yapabileceği biçimde tasarladı. Bu formda sıhhat çalışanı örnekleri inançlı bir biçimde alabilirken, her tasarruftan sonra da kabininin içinde bölge alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içerisinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına müsaade vermeyecek formda temizlenmesi sağlanıyor. “Biyolojik örnek alma kabini” ise entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken hekimleri aerosollerden koruyor.

Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek güçlü mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Başkaca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sıhhat işçisinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlandı. Tüm bu geliştirmelerde husus bilirkişisi tabiplerin görüşleri alındı ve Tofaş Ar-Ge’de numune eserler üzerinde doğrulamalar yapıldı.​