Türkiye’de otomotiv pazarının yerli ve ithal araç tedarikçileri, bu aydan itibaren başlamak üzere, mahsusen nisan ile birlikte sıfır araç tedarik sıkıntısının ortadan kalkacağını ve taleplere daha güçlü halde karşılık verileceğini belirtiyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) donelerine nazaran, şubat ayı araba ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı araba ve hafif ticari araç pazar yekununa nazaran satışlar yüzde 89,44 arttı.

Yeni yıla güzel başlayan Türkiye otomotiv pazarı, büyümesini şubat ayında sürdürerek rekorların kırıldığı 2015-2016-2017 yıllarının şubat aylarına yakın seviyede performans gösterdi.

Aralık 2019’dan bu yana sıfır araca ağır ilginin devam etmesine rağmen araç almak isteyen tüketicilerin bir kısmı, piyasadaki araç zayıflığından ötürü mart ve nisan ayları için sıraya girmek zorunda kaldı. Laf konusu araç tedariki meselesinin bu aydan itibaren sona erip ermeyeceği ise merak konusu oldu.

VİRÜS TESIRI

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yöneticisi Murat Şahsuvaroğlu, hususa ait yaptığı açıklamada, “Biz ithalatı Avrupa’dan yapıyoruz. Avrupalının yan sanayi tedarikçisi de yüklü olarak Çin. Yüklü Çin olan noktada corona virüs tasasıyla mal sevkiyatlarında önemli manada kahır var. Bu noktada corona virüsün de önemli tesiri var” diye konuştu.

Piyasalardaki tedarik meselesinin bu ay tahlile kavuşmasının beklendiğini tabir eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

“Baktığımızda, mart ayında bu iş çözülür, nisan ayına kalmaz. Nisan ayında herkes istediği aracı bulur. Zati şubat ayında 47 bin araç satılmış. Demek ki aslında tüketici istediğini bulmuş da istediği gün bulamamış. Filo perakende nispetine bakacak olursak orada büyük bir farklılık yok. Filo satışları lehine bir pazar açılımı yok, daha evvelkilere benzeri formda devam ediyor. Bütün ezberlerin dışında bir rakam yok. Eşitlik unsuru devam ediyor.”

Yerli ve ithal araç tedarikçileri de tedarik meselesinin büyük nispette bu aydan itibaren kalkacağını belirtiyor.

GETIRI İNDİRİMİ UMUT OLDU