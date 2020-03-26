Corona virüs salgını otomotiv bölümünü etkilemeye devam ediyor.

Reuters’ın haberine nazaran, Detroit üçlüsü araba üreticileri Kuzey Amerika’da durdurdukları araç üretimini Nisan’a kadar uzatmayı planlıyorlar.

Daha evvel, en azından 30 Mart’a kadar durdurulacağı belirtilen üretim ile ilgili, Ford yaptığı açıklamada ABD, Kanada ve Meksika’daki tesislerini 30 Mart’ta tekrar başlatmayı düşünmediklerini söyledi.

Bahisle ilgili farklı iki kaynak da, Ford’un 6 Nisan’a kadar üretime başlamayı planlamadığını gelgelelim bunun Nisan ayının ortalarına kadar sürebileceğini belirtiyor.

Üretime ne devir devam edebilecekleri malûm olmayan iki şirket ise General Motors ve Fiat Chrysler.

General Motors (GM), bahisle ilgili tefsir yapmaktan kaçınırken, geçen hafta üretime ara vermenin 30 Mart’a kadar olacağını duyurmuştu.

13 Nisan’a kadar zarurî olmayan işletmelerde üretimi durdurma kararını açıklayan Michigan Valisi Gretchen Whitmer, araba bölümü hakkında ise haber vermedi.

ÜRETİME BAŞLAMA PLANI RAFTA

Birleşik Araba Personelleri (UAW) Lideri Rory Gamble, sendika üyelerine yaptığı açıklamada Fiat Chrysler’in “Michigan valisinin kararına uyacağını ve 30 Mart’a kadar üretime başlama planı olmadığını” söyledi.

Fiat Chrysler, mevzuyla ilgili icmal yapmayı reddetti.

UAW ayrıyeten biri Indiana’da gayrısı Michigan’da olmak üzere iki Fiat Chrysler sendika üyesinin corona virüsten ötürü öldüklerini açıkladı.

”SATIŞLAR YARIYA YAKIN DÜŞECEK”

Büyük ABD ve yabancı araba üreticilerini temsil eden küme, pazartesi günü ABD’li milletvekillerine gayrı sanayi kümeleriyle birlikte yazdığı bir mektupta “Otomobil sanayisi analistlerinin satışların mart ayında 2019’a kıyasla yüzde 40’a kadar düşmesini beklediğini” söyledi.

Mektupta, Kuzey Amerika tesislerinin yüzde 95’in şu anda örtülü olduğu belirtildi.