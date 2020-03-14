Corona virüsünün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından halkın sağlığı ve salgının yayılmasını engellemek için önemler alındı. Kişisel hijyenin yanı sıra toplu taşıma araçları, okul, AVM gibi yerlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı. Oto yıkama, otopark, vale, oto bakım gibi sektörlerde kurumsal ve bireysel araçlara mobil uygulama üzerinden hizmet veren Otovınn, hastalıktan korunmada otomobil temizliğinin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamayla akıllı ödeme sistemi Otovınn indirim kararını duyurdu.

Otovınn Genel Müdürü Emre Deneyici

Otovınn Genel Müdürü Emre Deneyici, “Hijyen sağlık paketimizi hizmete sunduk. Virüs, bakteri ve mantarlar başta klimalar olmak üzere otomobillerin pek çok noktasında kolaylıkla barınıp çoğalabiliyor. Kurumsal ve bireysel olarak kullandığımız araçlarda antibakteriyel temizlik ve dezenfektasyon işlemi normal şartlarda bile yılda dört defa muhakkak yapılmalı. Halk arasında klima hastalığı adı verilen lejyoner hastalığı klimalardan yayılıyor.” dedi.

(DHA)