Otokar’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bölge alan açıklamasında, “Tüm yerküreyi tesiri altına alan corona virüs tesirlerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, Avrupa memleketlerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle şirketimiz üretim faaliyetlerine 25.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün müddetle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” tabiri kullanıldı.

Üretim dışında kalan operasyonların, şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışan sıhhatine yönelik önlemler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.