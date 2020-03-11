Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı taraf olan Hubei yerindeki fabrikada, salgının başladığı periyotlarda ara verilen üretimin bu hafta ahir yine başlayacağı belirtildi. Açıklamada, memleket genelindeki fabrikalar umumunda ara verilen üretimin tam olarak ne devir sıradana döneceğine ait bir malumata ise mahal verilmedi.

Covid-19 salgınının başlamasının akabinde Çin’de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan’dan öteki, aralarında General Motors, Honda ve Toyota’nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.