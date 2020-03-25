Nissan’ın Afrika, Orta Şark ve Hindistan ortamında aldığı tedbirler, ilgili devletlerdeki üretimin süreksiz müddet ile durdurulmasını kapsıyor.

Hindistan’ın Chennai kentindeki Alliance fabrikasında (Renault Nissan Automotive India Private, Ltd) üretim, 23 Mart Pazartesi günü bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Az sayıda işçi, gerekli bakımları yapmaya devam edecek ve durum yakından takip edilecek.

Güney Afrika, Pretoria’da bulunan Nissan’ın Rosslyn tesisinde de üretim, bir sonraki duyuruya kadar 26 Mart Perşembe gününden itibaren duracak.

Mısır’ın 6 Ekim kentinde bulunan Giza Nissan tesisi de tedbir olarak 26 Mart Perşembe gününden itibaren birinci iki hafta boyunca üretimi süreksiz olarak askıya alacak.

Ayrıyeten kesimdeki ofisler, virüsün yayılmasını önlemek, tesirini sınırlamak ve çalışanını korumak için meskenden çalışma sistemi uyguluyor.