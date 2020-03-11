Yerkürenin önde gelen otomotiv fuarlarından olan New York Araba Fuarı corona virüs kaygısı nedneiyle ertlendi.

8 Nisan’da basın mensuplarına kapılarını açması beklenen fuarın 26-27 Ağustos tarihleri arasında basın mensuplarına, 28 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında halka açılması kararlaştırıldı.

New York Milletlerarası Araba Fuarı lideri Mark Scheinberg, “Tüm katılımcılarımızı corona virüsten korumak kormak hedefiyle bu adımı atmak durumunda kaldık” açıklamasını yaptı.

Scheinberg daha evvel yaptıpı açıklamada, “Şu anda birileri yapamayacağımızı söylemediği sürece fuar devam edecek” demişti.

Tüm yerküreden yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Araba Fuarı da Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Fuarın iptal olması haberinin akabinde markalar tanıtımlarını dijital ortama tanışma kararı almıştı.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ VEYA ERTELENDİ

Tüm yerküreden yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Araba fuarı ile birlikte, yerkürenin en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Yerküre Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Memleketler arası Buluşlar Fuarı’nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Misal biçimde İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Corona virüs önlemleri Türkiye’de de her geçen gün artıyor. Adana’da 3-12 Nisan tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan Memleketler arası Portakal Çiçeği Karnavalı corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Edirne Belediye Yöneticisi Recep Gürkan da iştirakçilerinin birçoğunu Balkan memleketlerinden gelen bandoların oluşturduğu Memleketler arası Bando ve Tava Ciğer Şenliği’ni erteleme kararı aldıklarını söyledi.