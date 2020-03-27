Kredi aşamalandırma kuruluşundan yapılan açıklamada, global otomotiv satışlarının daha evvel 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son devirdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv dalında satışların toparlanmasının koronavirüs salgınının ileri periyottaki görünümüne bağlı olduğu belirtilirken, 2021 yılında satışlarda toparlanmanın görülebileceği kaydedildi.

ABD’de bu yıl araba satışlarının yüzde 15 azalmasının öngörüldüğü açıklamada, Japonya’da ise azalışın yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıyeten Garp Avrupa’da otomotiv satışlarının bu yıl yüzde 21, Çin’de ise yüzde 10 seviyesinde azalmasının beklendiği vurgulandı.

Moody’s’in değerlendirmelerinde tabirlerine nokta verilen Moody’s Kıdemli Yöneticisi Falk Frey ise, “Küresel araba satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasını bekliyoruz. Bu bizim 2020 yılı için şubat ayında yaptığımız yüzde 2,5 seviyesindeki daralma iddiamızdan çok daha sert bir düşüş. Bu daralma beklentisi büyük nispette corona virüs nedeniyle tüketim talebindeki daralmadan kaynaklanıyor” tahlilinde bulundu.