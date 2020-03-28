Şirketten yapılan açıklamada, “Mercedes-Benz Türk olarak, Sıhhat Bakanlığı’nın corona virüsün yayılmaması cihetindeki teklifleri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve topluluğumuzun sıhhatine yönelik önlemler ile milletlerarası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz. Mevcut durumda; Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir” denildi.

Acıklamaya nazaran; “Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün devletin en büyük yabancı varlıklı şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir kesimi olan Mercedes-Benz Türk; global salgının tesirini azaltmasıyla birlikte üretimine devam ederek, memleket iktisadına eklerini artırarak sürdürecek.”