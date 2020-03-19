Ford Otosan açıklamasında, “Ford Otosan Enfeksiyon Komitemizi topladık ve Koç Holding Acil Durum Uyum Merkezi’nin de yönlendirmeleri ile gerekli aksiyonları belirledik. Mümkün bir salgına karşı tıbbi materyal ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sıhhat gurubunda konum alan gebe, diabet üzere kronik illetleri olan çalışanlarımızı haneden çalışmaya yönlendirdik. Tüm bunların ötesinde Ocak ayı sonu itibariyle çalışanlarımız için koronavirüsü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyası başlattık” denildi ve şu haberler verildi:

“Ulusal ve bölgesel tedarik zincirimizin durumu ve planlamaları içinse süreci yakından izleyen şahsi ekipler kurulmuştur. Ford Otosan olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor, küresel ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz.

“Öte yandan, Avrupa’da ticaretin durması ve devletlerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sıhhat Bakanlığımızın iş ve topluluk sıhhatine yönelik açıkladığı önlemlere koşut olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de kimi kararlar almış bulunmaktayız.

“Bu malumatlar ışığında; Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir.

“Bu kapsamda;

“Gölcük Fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla,

Gölcük Fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy Fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir Fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

“Ayrıca tüm ofis çalışanlarımız, kritik olarak belirlenen kimseler haricinde, haneden çalışmaya geçecektir. Bu süreç içerisinde yerleşkelerimizde çalışacak arkadaşlarımız için uyguladığımız tüm tedbirler arttırılarak alınmaya devam edecektir.

“Özellikle toplu halde bulunulan yemekhane ve işçi taşımacılığı üzere hizmetler de yine düzenlenmiştir. Yemek arası uzatılmış, birebir anda muayyen sayıda kişinin toplu olarak mahal alması sağlanmıştır. Servislerinde sayısı arttırılmış ve çalışanlarımızın toplu bulunduğu ortamlarda temasın mimimuma indirilmesi sağlanmıştır.”