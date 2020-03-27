Ford Otosan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akabinde Sıhhat Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin corona virüsle uğraşında kritik rol oynayan sıhhat çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi üreteceğini duyurdu.

Açık kaynaktan alınan gelgelelim tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından güzelleştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olarak, 150 aşamalık bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı hususî olarak geliştirilen PET yahut PETG gereçten kesilerek üretilecek.

“ÇOK KISA DEVIR İÇERİSİNDE ON BİNLERCE MASKE ÜRETEBİLECEK DURUMA GELDİK”

Yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını vurgulayan Ford Otosan Umum Yöneticisi Haydar Yenigün, şunları kaydetti:

“Tüm yerküreyi tesiri altına alan corona virüsle savaşta Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamıştık. Bu doğrultuda, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Sıhhat Bakanlığımız ile bir seri görüşmeler gerçekleştirdik. Sonrasında süratle çalışmalarımıza başladık. Açık kaynaklı bir modeli baz alarak, Sıhhat Merkezi çalışanlarımızın yönlendirmeleri ve Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin çalışmalarıyla bu modeli yüzün tamamını koruyacak halde güzelleştirdik. Süratle Ar-Ge sürecini tamamladık. Geldiğimiz noktada; şu an maske üretimi için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve kolay kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tasarladığımız yüz maskeleri, yan endüstrimiz ile birlikte sıhhat çalışanlarımızın canları pahasına verdiği uğraşta kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir devir içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok bahtiyarız.”