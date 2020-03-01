Yenilenen ve daha sportif hale gelen yeni Fiat 500X SUV’un basın tanıtımı, Kars’ın Sarıkamış kazasında gerçekleştirildi.

Mart ayından itibaren satışa sunulacak Fiat 500X SUV’a 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleriyle 145 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla sahip olunabilecek.

Fiat Marka Yöneticisi Aytaç, tanıtım içtimasında yaptığı konuşmada, yeni 500X’in tanıtımını geçen yılın sonuna yanlışsız yapmayı planladıklarını lakin sene başında pazarla ilgili beklentilerin çok net olmadığı bir ortam olması nedeniyle bu süreci uzattıklarını lisana getirdi.

Fiat 500X SUV’un birinci olarak 2014 yılında lanse edildiğini ve bugüne kadar 100’den ziyade devlette 500 binden ziyade adet satış gerçekleştiğini aktaran Aytaç, “SUV sınıfı Avrupa da çok büyük ve en süratli büyüyen segment. Bugün yekun satışların yüzde 12’sine-13’lere ulaşmış durumda. O yüzden çok çokça yeni model var. Fiat 500X, bu sınıfa birinci giren modellerden bir tanesi. Türkiye’de SUV segmenti büyüyen bir segment. Mahsusen 2019 son aylarda, pazardan 4,6 yekun hak aldı. Son aylarda ise yüzde 8’lere varan tartısı var.” diye konuştu.

Fiat markası olarak segmente yönelik amaçlarının pazar hakkına nazaran değişiklik gösterdiğine işaret eden Aytaç, “Toplam 3 bin adetlik Fiat 500 ailesi satışı öngörüyoruz. Bu adedin en az yarısının Fiat 500X olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye otomotiv dalı ve küresel gelişmelerin dala yansımalarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Aytaç, 2019’un, bilhassa de otomotivle uğraşan herkesin unutamayacağı bir yıl olduğunu söyledi.

Aytaç, “Zor geçen bir yılı arkada bıraktık. Dönüp baktığımızda çok önemli ve ziyade sayıda değişimler yaşadık. ÖTV ve KDV indirimleri ile hurda indiriminin bu duruma koşut olarak devam etmesi, devlet bankalarının kredi nemalarını düşürmesi, emisyon hudutlarının değişmesiyle birlikte yenilenen motor normları bir çırpıda aklımıza gelenler. Yıl sonuna kadar pek çok süreci birlikte yaşadık. Sonuçta kısa vadeli planlamalar yaparak bir yılı geçirdik.” diye konuştu.

Aytaç, geçen sene Fiat markası olarak yıla başlarken 50 bin adetlik satış maksadı koyduklarını lakin sene ahir satış adetlerini 76 binin üzerinde gerçekleştirdikleri bildirdi.

“BU TEMPO BİZİ YETERLI BİR KONUMA GÖTÜRÜR”

Altan Aytaç, bu yıla başlarken pazar beklentilerini 550-600 bin adet seviyesinde öngördüklerini söz ederek, şunları kaydetti:

“Yüzde 20’lik bir büyüme koymuştuk. Bölümde de bu mealde ortak bir görüş var. Herkes yüzde 20 büyümeyi telaffuz ediyor. Ocak-şubat aylarında hurda teşviki bitmiş olmasına karşın düşük nemaların de tetiklediği, biraz da ertelenmiş talebin ortaya çıkmasıyla kuvvetli bir pazar yaşıyoruz. Ocak ayında beklentilerin üzerinde bir pazar gerçekleşti. Şubat ayı da o denli gidiyor. Biz ’35 binlerin üzerine çıkar’ diyorduk lakin pazar 40 binleri de görebilir. Mevcut durumda bir de bulunurluk faktörü var. Bu faktörden ötürü da pazarı kestirim etmek güçleşiyor. Kendi perspektifimizden baktığımızda, yani aldığımız talepler ve bayilerimizdeki showroom hareketinden yola çıkarak ‘pazar hareketli’ diyebilirim. Hem araba tarafı canlı hem de hurda teşvikinin sona ermesinin akabinde hafif ticari araç tarafında da mahsusen geçen sene ile kıyaslarsak daha âlâ bir yıla başladığımızı söyleyebiliriz. Bu bizi nereye götürür, 600 binin üzerinde, velev 700 binlere kadar bir pazarı telaffuz ettirir. Bu tempo devam ederse 700 binlere kadar çıkabiliriz. Ancak ocak-şubat aylarını alıp tüm yılın kestirimlerini değiştirmiyoruz.”

Fiat markasının yıl sonu kestiriminin de tekrar 600 bin adet seviyelerinde olduğunu belirten Aytaç, “Bugün bize ‘Fiat markasının yıl sonu kestirimi nedir?’ diye sorsanız, tekrar 600 bin seviyelerinde diyebilirim. Bu tempo bizi düzgün bir bölgeye de götürür. Talep açısından yılın yeterli başladığını söyleyebiliriz. Fiat markasına olan talep açısından da ocak-şubat aylarında, yılın beklediğimizden yeterli başladığını söyleyebiliriz. Satış maksadımız, en az bu yılki kadar araç satışı. Rakam telaffuz etmemi isterseniz 80 bin adedin üzerinde tamamlamak istiyoruz. Biz daima satış adedinden yola çıkıyoruz. Zira yatırımların geri dönüşü satış ve karlılıktır.” tabirlerini kullandı.

Aytaç, kamu bankalarının kampanyalarının satışlara çok olumlu tesiri olduğunu lisana getirerek, “Başlattıkları bu inisiyatif, pazardaki talebi hızlandırdı, itici güç oldu. Model model değişiyor. Mesela bizde ticaride çok daha tesirli oldu. Arabada biraz daha az… Zira arabada peşin satış orantımız biraz daha yüksek. Ticaride kredi finansmanı daha ön plana çıkıyor. Bizim için adetten fazla pazarda yarattığı tesir daha kıymetli. O yüzden de esasen devam ediyor.” dedi.

“ÜRETİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ, ESNEKLİĞİMİZ VAR”

Fiat Marka Yöneticisi Aytaç, 2019’un aralık ayı ve 2020 yılının birinci aylarındaki talep yoğunluğuna ait de “Fiat markası olarak Aralık ayında pazar hissemiz yüzde 20 oldu. Pazarın yıl ahir 90 bin adet seviyesine geleceğini öngörmüştük. Iddialarımız tuttu. Stoklar eridi ve yeni yıla stoksuz girdik. Satış amaçları aşılıp stoklar azalınca yılın birinci çeyreğindeki üretim planlarını artırmaya çalıştık. Olağan üretim artışını sağlamak çabucak mümkün olmuyor. Araç bulunurluğunda bir ayı bulan bekleme vadeleri olabiliyor. Örneğin, şu anda 1.6 dizel otomatik talebi çok yüksek, Mart ayını da doldurduk. Doğal üretimi artırmaya çalışıyoruz, esnekliğimiz var. Şu anda bir Fiat bayisine gitseniz ve 1.6 dizel otomatik isteseniz, ‘mart ayında veremeyeceğini, nisanı beklemeniz gerektiğini’ söyleyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“CORONA VİRÜS GELİŞMELERİNİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Çin’de ortaya çıkan ve yerküre umumunda süratle yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tesirlerine değinen Aytaç, “Çok yakından takip ediyoruz. Şu anda bir tesiri yok. Çin’deki süreç çok uzarsa bunun yalnızca otomotiv bölümü için değil, tüm kollar için tesiri olacaktır. İtalya tarafında şimdi bir tesir yaşamadık. Orada da biliyorsunuz, memleket umumunda kimi önlemler var. Materyal temininde şu ana kadar bir külfet yaşamadık.” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR 11 DEFA AMBULANS YÖNLENDİRMESİ YAPTIK”

Altan Aytaç, Fiat Yol Arkadaşım Connect tatbikini yeni araç satışından bağımsız olarak mevcut araç parkına da sunabildiklerini bildirdi.

Fiat Yol Arkadaşım tatbikinin şu anda 30 bin kullanıcısı bulunduğunu aktaran Aytaç, “Nisan ayından itibaren Fiat Yol Arkadaşım Connect’in yeni sürümü de devrede olacak. Ambulans, yol yardım pratiğini kullandık. Bu pratikle bir kaza anında araçtaki hava yastıklarının açılması, darbe emici noktalardaki sensörlerden gelen sinyaller üzere olgular yardımıyla ilgi merkezimize anında ikaz haberi geliyor ve acil yardım daveti oluşuyor. Bu durumda Fiat İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Telefona yanıt vermezse acilen ambulans yönlendiriyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda 11 sefer ambulans yönlendirmesi yaptık. Bunlardan 3’ünde ambulans ile müdahale yapıldı ve hastaneye sevk yapıldı. Çok şükür, rastgele bir ömür kaybı olmadı. Bazen kaza anında panikle de telefonun açılmaması durumu oluyor. Bu hizmete devam edeceğiz. Bir hayat için bedel…”

Aytaç, yeni Egea’nın tanıtımının 2021 yılı içinde yapılacağını ve bu yıl 20’nci yaşına girecek Doblo’da bu yıla kişisel 2020 adet kişisel seri üretileceğini söyledi.

YENİ FİAT 500X SUV’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Verilen malumata nazaran, Fiat 500 ailesinin SUV üyesi 500X SUV, yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Üretimine birinci olarak başlandığı 2014 yılından günümüze kadar 100’den ziyade devlette 500 bin adedin üzerinde satış başarısı yakalayan 500X SUV, 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile farklı kullanıcı beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

500X SUV, “Cross” ile tabiat tutkunlarına, “Urban” ile kent sürüşlerinin keyfini çıkarmak isteyenlere ve “Sport” seçeneği ile de performans tutkunlarına hitap ediyor.

YENİLENEN TASARIM VE TEKNOLOJİK DONANIMLAR

Metalik, pastel ve çift renk seçeneklerine sahip 500X SUV’da yenilenen tamponlar, art farlar, Full LED ön farlar ve ona eşlik eden gündüz sürüş farları ve sis farları üzere ögelerle, parlak/mat krom detaylara ek olarak 3 farklı gövdeye nazaran değişken tipte özgün dış tasarım farklılıkları ön plana çıkıyor.

LED aydınlatma kümesi, halojen farlara kıyasla görüş uzaklığını 2 kat artırıyor ve 90km/s süratte sürücünün önündeki objeleri 4 saniyeye kadar erken görmesine imkan tanıyor. Tekrar halojen farlara nazaran yüzde 66 daha düşük güç tüketen Full LED ön farlar, gündüz tasarruflarında da görünürlüğü yüzde 20 artırıyor.

Yeni Fiat 500X SUV’un iç dizaynında ise tekrar tasarlanan direksiyon simidi ve okunurluğu artırılmış gösterge paneli, donanımlara has farklı koltuk seçenekleri üzere birçok detay sunuluyor. 500X SUV’un teknolojiyi keyfe dönüştüren özellikleri arasında Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonları, Bluetooth özelliği ve USB çıkışı fonksiyonları yeniden farklı donanım seviyeleri içinde mekan alıyor.

Yeni Fiat 500X SUV, sahip olduğu konfor ve teknolojiyi; Dinamik Güvenlik Paketi içinde mahal alan trafik işaretleri okuma ve akıllı sürat asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta ikaz sistemi, art çapraz trafik ihtar sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, ön park sensörleri ve adaptif sürat sabitleyici üzere güvenlik özellikleriyle destekliyor.