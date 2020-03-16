Fiat Chrysler 27 Mart’a kadar Avrupa’daki birçok fabrikasında üretimi durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya nazaran önümüzdeki iki hafta boyunca Fiat ve Maserati üniteleri için üretim Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena’daki İtalyan tesislerinde duracak.

Tıpkı vakitte araba şirketi Sırbistan (Kragujevac ) ve Polonya’daki (Tychy) fabrikalarını da kapatacağını söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada aldığı tedbirlerle ilgili “geçici olarak yaptığımız askıya alma süreci, kümenin arz optimizasyonunu sağlayarak piyasa talebindeki kesintiye tesirli bir biçimde cevap vermemizi sağlayacaktır” dedi.

Fiat şirketinin yaptığı bu askıya alma sürecinin emsal bir örneğini de geçtiğimiz cumartesi günü Ferrari yapmıştı. Şirket, corona virüs buhranına cevap olarak 27 Mart’a kadar İtalya’daki iki fabrikasını kapattı. Ferrari bu hareketine sebep olarak da yaşadığı modül kasvetini gösterdi.

Müşterileri içerisinde Ferrari’nin de olduğu fren üreticisi Brembo muvakkat olarak İtalya’daki dört tesisini bu hafta kapatacağını duyurmuştu.