Muhit ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, kısa bir müddet evvel Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Aksiyon Planı’nı açıkladıklarını anımsattı.

Bu aksiyon planı ile kentler için yeni periyodun başladığını tabir eden Kurum, akıllı kent pratikleriyle bölgesel ve ulusal ölçekte tüm vilayetlerin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurum, yapılacak bu çalışmalarla yalnızca kentlerin kendi aralarında değil, birebir devirde o kentte bulunan tüm sistemlerin, mekanların, eşyaların ve velev arabaların entegrasyonunu da sağlayacaklarını anlattı.

Akıllı arabanın tüm mekanlara entegrasyonunu sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla içtima yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

“Çağımızın gerektirdiği gereksinimlere yanıt verebilmek ismine elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan idaresi için navigasyon pratiğini hayata geçireceğiz.

Navigasyon tatbikinde Türkiye’nin her tarafına ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın gereksinim duyduğu sıhhat merkezleri üzere üniteleri de görebileceksiniz.”

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARI FARZ OLACAK

Otopark Yönetmeliği çerçevesinde elektrikli şarj istasyonlarının şu an aslında mevcut olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

“Yönetmelik çerçevesinde AVM otoparklarında, umum otoparklarda şarj ünitesini zarurî hale getirdik. AVM’deki araç sayısına nazaran, otoparktaki adet sayısına nazaran de bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon pratiğiyle da birleştirdiğimizde akıllı arabamız, Edirne’den girerek memleketimizin her noktasına hareket edebilecek.

Ayan sayıdaki otoparklarda bu uygulamayı (elektrikli araba için şarj ünitesi) yapmak durumundayız. Bunu farz hale getirecek yönetmeliğimizi inşallah yine hazırlayıp yayınlayacağız. Şu anki yönetmelik aslında bunu farz kılıyor.

Bu uygulamayı yapmak durumundayız. Sayıyı tahminen azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız lakin elektrikli şarj istasyonları mecburî olacak.”

Bakan Kurum, belediyelere, valiliklere muhtaçlığa nazaran yerli araba için otopark ortamlarının artırılması konusunda karar alabilme salahiyeti verdiklerini de belirtti.