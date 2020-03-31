Yerküre umumunu etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti güzelleşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. Devletlerin virüs salgını ile savaşı devam ederken dev tertipler da virüsten etkilenmeye devam ediyor.

Spordan sanata kadar pek çok yerde aktifliği etkileyen virüs otomotiv kolunu de vurmaya devam ediyor.

Sonra olarak Avrupa’nın en büyük otomotiv tertiplerden biri olan ve Fransız markaların gövde gösterisi yaptığı Paris Araba Fuarı iptal edildi.

Organizatörlerinden gelen açıklamada, tertip külliyen iptal edilse de üreticilerin yeni modellerini sergilemek için farklı noktalarda farklı etkinlikler yapabileceği belirtildi.

Mart ayında yapılması planlanan Cenevre Araba Fuarı iptal edilirken, sonrasında New York Araba Fuarı, Nisan ayında düzenlenecek Detroit Araba Fuarı ise ertelenmişti.