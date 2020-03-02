Corona virüs tüm yerkürede tesirini sürdürmeye devam ediyor.

Japonya’da araba satışları, Şubat ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 10 düştü.

Memlekette, Şubat ayında 430 bin 185 araç satışı gerçekleşirken geçtiğimiz yılın tıpkı devrinde bu rakam 479 bin 427 adet gerçekleşti.

Bölümde corona virüsün en çok etkilediği mekan olan Çin’den kesim tedariklerinde meşakkat yaşanması nedeniyle üretim kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

Japonya’da satılan arabaların çoğunluğunu memleket içinde üretilen modellerden oluşuyor.