Çin araba üreticilerini temsil eden Çin Araba Üreticileri Derneği (China Association of Automobile Manufacturers – CAAM), satışların arka arda 21. ayda da daralarak Şubat ayında 310,000’e düştüğünü açıkladı.

CAAM, araba satışlarının yılın birinci yarısında, geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 10 düşmesini öngörüyor. Çin Araba Üreticileri Derneği, Covid-19 salgınının tesiriyle yıllık seviyedeki satışların da, geçen yılın yüzde 5.0 altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bu arada, Çin’de otomotiv üretimi yapan firmalar da, Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri üretimlerine yine başlıyor. Otomotiv firmalarından yapılan açıklamalara nazaran, devlet umumunda yine üretime başlayan firmaların yekun kapasite içindeki behresi yüzde 40’a ulaştı.

Nissan Motor Co. Ltd. devlet umumunda yeni Covid-19 vakalarının azalması üzerine, Çin’in Hubei kesimindeki Xiangyang fabrikasında üretime tekrar başlayacağını açıkladı.

Covid-19 salgınının başladığı Çin’in Hubei nahiyesinde idare, nahiyede yaşayanların işlerine dönerek ekonomik aktiviteyi başlatmalarına müsaade verdi. Idareden yapılan açıklamaya nazaran, çalışmaların öncelikle tıbbi eser üretimi kesiminde, günlük gereksinimlerin üretim ve tedarikinde ve topluluk taşıma hizmetlerinde başlatılıyor.